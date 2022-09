Les roux n’ont pas la même perception de la douleur

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

VRAI

Les roux ont une tolérance à la douleur moins élevée quand ils se font mal à la suite d’une coupure, d’une piqûre ou sont exposés au froid, explique un dermatologue interrogé par le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad. Les roux seraient également moins sensibles aux anesthésiques, et nécessiteraient donc une dose plus élevée d’anesthésiant. Selon le professeur d’anesthésiologie Bart Morlion (UZ Leuven), spécialiste de la douleur chronique, certains éléments vont effectivement dans ce sens, même si l’affirmation mérite d’être nuancée. «Nous savons, par exemple, que les différences de tolérance à la douleur sont particulièrement présentes chez les femmes rousses, beaucoup plus que chez les hommes. Cela dépend aussi du type de stimulus de la douleur.» D’autres études montrent que les sujets aux cheveux roux craignent davantage la visite chez le dentiste, car ils ont plus mal que d’autres. Cette sensibilité s’explique par un variant particulier du gène MC1R, particulièrement présent chez les roux.