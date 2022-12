Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Comment certains de nos politiciens font-ils pour encore se regarder dans le miroir, surtout quand ils se revendiquent socialistes? Sans doute l’ont-ils cassé… On a connu Paul Magnette bien plus virulent concernant l’éthique politique de ses coreligionnaires. Sa timidité actuelle et bien calibrée est sans doute due au poids électoral de la fédération liégeoise où, en coulisse, les branches malsaines du «Club des cinq» enfin écartées par les tribunaux mais coulant néanmoins des jours heureux avec ce qu’ils ont accumulé, détiennent encore un pouvoir d’influence non négligeable pour un président de parti. Cette nébuleuse de la Cité ardente est un chancre pour la Région wallonne. Les métastases de ce cancer sont bien trop nombreuses dans la politique de nos démocraties, même l’Europe est atteinte à son plus haut niveau décisionnel avec cette corruption qatarienne! Les pétrodollars n’ont pas d’odeur même pour les visiteurs privilégiés du parlement de Wallonie qui se bouchent trop facilement le nez avec l’argent du contribuable!