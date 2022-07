Les obstacles au tout électrique

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Concernant votre dossier «Le tout à l’électrique est-il possible?» (Le Vif du 23 juin): entièrement d’accord mais quid de la volonté politique tant en matière d’investissements que d’aides à la population (vu le coût élevé des véhicules électriques)? Autre aspect négligé: la taxation des productions photovoltaïques qui démotive les particuliers et mine la confiance envers les autorités et les intercommunales – suppression des certificats verts, instauration d’une redevance pour utilisation du réseau, suppression des compteurs qui tournent à l’envers… On ne peut inciter les individus à changer leurs habitudes de vie si on modifie constamment les règles du jeu en leur défaveur.