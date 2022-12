Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On en trouve de toutes les couleurs et de toutes les matières. En cuir ou en laine. Genre résille, ou dédiées aux sportifs, cyclistes et randonneurs, si ce n’est pour orner les mains d’une mariée. On en voit d’autres encore, classieuses, portées par des actrices dans des séries Netflix. Dans les années 1990, Madonna en avait fait grand usage dans ses premiers clips. Et même sur les podiums de haute couture, des créateurs n’hésitent pas à les placer en vedette. Mais quoi donc? Les mitaines. Nul doute que celles-ci ne s’emballent pas de ce regain de popularité. Elles savent qu’elles ne doivent leur soudaine notoriété qu’au retour des frimas et… aux 19°C maximum qui s’imposent désormais dans les bâtiments. Elles en ont vu d’autres, les mitaines: le coup de la mode, on ne le leur fait plus.

Etymologiquement, un petit doute subsiste mais le mot mitaine pourrait renvoyer au terme allemand Mitte qui signifie «milieu». Les mitaines peuvent en effet se résumer à des gants dont les doigts ne sont recouverts que sur la moitié de leur longueur, voire même qui s’arrêtent à la base des doigts. Pratique, au XXIe siècle, pour pianoter sur un téléphone portable. Le terme pourrait tout aussi bien dériver de l’ancien français «mite», le nom populaire du chat, par allusion à la douceur de leur fourrure. A moins qu’il ne vienne du «mite» né de mitan, qui signifie à demi, à moitié.

Aux lointains temps de l’Antiquité, les chasseurs et les agriculteurs en portaient déjà pour se protéger les mains. Seul le pouce était alors caché sous un capuchon appelé «poucier». Le reste de la main était protégé d’une coquille. Au Moyen Age, il n’y a que les travailleurs devant user de leurs mains dans leurs pratiques quotidiennes qui continueront à en porter, tandis que les ecclésiastiques optent pour des gants complets, blancs. Le gant, alors, se fait symbole d’élégance. Au XVIIIe siècle, les mitaines s’inscrivent dans les accessoires de mode, sans fonction précise si ce n’est de faire joli. On – les femmes, surtout – les porte à l’intérieur. Elles se présentent alors avec un triangle en pointe sur la main. D’autres modèles sont ouverts sous le poignet et se ferment à l’aide de lacets.

Depuis lors, les mitaines ont connu des hauts et des bas. Sur les marchés, les commerçants en portent souvent. De fait. A l’heure où l’hiver s’annonce, les mitaines sont surtout supposées réchauffer les mains. Tout en affirmant un style personnel, assumé, parfois un rien provocateur, assurent les magazines de mode. Sachez enfin qu’il en existe même pour les orteils. Couleur chair.