Les grandes découvertes

Il y a des milliers d’années, l’homme apprenait à domestiquer le feu. Par la suite, Marco Polo atteignait la Chine, Christophe Colomb foulait le sol américain et Magellan bouclait son tour du monde. Au fil des siècles, l’idée que la Terre tourne autour du soleil et pas le contraire faisait son chemin. Avec la découverte du pétrole, le moteur à explosion explosait et les machines nous relayaient. Avec Einstein, l’atome se divisait. Avec la technologie de l’après-guerre, l’homme marchait sur la Lune et contemplait sa planète sur fond étoilé… Plus récemment, les avancées ont pris des allures vertigineuses. On a découvert qu’il n’est pas inutile de se laver les mains. On a découvert qu’un masque, c’est plus compliqué à fabriquer qu’un satellite. On a découvert qu’un virus, ça mute, qu’un tyran, ça tyrannise, qu’un flux tendu, ça casse et qu’un sol sec, c’est étanche. On a aussi découvert qu’en l’absence d’effectifs suffisants, un personnel médical, ça souffre, que l’éducation, ça se perd, que la délinquance, ça explose et qu’un feu, ça se propage… Haut les cœurs! Dans sa grande sagesse et par souci pour son prochain, Homo sapiens s’est muni d’un outil magique nommé «progrès», que manient à la perfection nos élites dirigeantes. Nous voilà donc à l’abri du besoin jusqu’à la fin des temps puisque chaque être humain peut consommer à volonté, manger à sa faim, étancher sa soif, se chauffer en hiver et se rafraîchir en été. L’avenir s’annonce donc radieux et nous serons bientôt huit milliards à pouvoir profiter de ce paradis terrestre. Alors que les Cassandre se taisent et que la fête continue!