Les facteurs soumis à des tests d’effort

Avec le développement de l’e-commerce, outre des lettres, les facteurs sont amenés à distribuer de plus en plus de (lourds) colis. Si certains se déplacent en camionnette, d’autres le font en e-bike ou à vélo-cargo. Raison pour laquelle bpost a décidé de les soumettre à des tests d’effort. Un échantillon représentatif (hommes/femmes, âges différents, fumeurs et non-fumeurs, niveau d’activité physique) a été sélectionné à Gand, Vilvorde, Alost, Villers-le-Bouillet, Mont-Saint-Guibert, Charleroi et Mons. Bpost espère pouvoir commencer à travailler sur le rapport final de ces tests au début de 2023.