Les boissons énergisantes sucrées augmentent les risques de TDAH

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

FAUX

D’après le site ABC Gezondheid, les enfants de 11 à 15 ans qui boivent de grandes quantités de boissons énergisantes courent 66% de risques supplémentaires de souffrir de TDAH (trouble du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité). Le site se base sur une étude américaine de 2015 pour laquelle 1 649 étudiants ont rempli des questionnaires sur la quantité et les boissons sucrées consommées au cours des dernières 24 heures, et sur les caractéristiques de l’hyperactivité et des problèmes d’attention, deux symptômes du TDAH. La conclusion? Les étudiants qui ont déclaré boire des boissons énergisantes avaient 66% de chances supplémentaires d’obtenir un score élevé pour ces symptômes. Ce n’est évidemment pas la même chose que «66% de risques supplémentaires de souffrir de TDAH». Pour confirmer la relation de cause à effet, il faudrait mener une recherche expérimentale, avec un groupe auquel on donnerait des boissons énergisantes pendant une longue période et un groupe de contrôle, précise le professeur de psychologie clinique Herbert Roeyers (UGent). «Dans ce cas, il se peut en effet qu’il y ait aussi une relation inverse: les enfants qui ont du mal à se concentrer ressentiraient alors un plus grand besoin de boissons énergétiques…»