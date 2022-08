Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Le football en général et les demi-finales de Coupe du monde en particulier (on en sait quelque chose) peuvent laisser un goût amer et des traces douloureuses et indélébiles. C’est le cas pour les Français à l’évocation de leur match contre la République fédérale d’Allemagne au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville aux portes de la finale du Mondial espagnol en 1982. Leur élimination aux penalties après s’être détachés à 3-1 dans les prolongations, la grave blessure et la sortie du terrain sur civière de Patrick Battiston inconscient… Les Aventuriers du match perdu retrace l’histoire plutôt folle de quatorze hommes et femmes, plus ou moins jeunes (un imprimeur, un musicien, une orthophoniste…), qui, à l’appel du metteur en scène helvético-italien Massimo Furlan, ont rejoué la rencontre au Stade rennais en 2018. Sans Allemands et sans ballon, mais avec des commentaires télé et des supporters. Serge Steyer revient sur la fabrication de la performance unique et insolite. Cette représentation inattendue d’une chorégraphie de deux heures écrite par l’équipe de France il y a 40 ans. Décalé…