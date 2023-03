Les animaux peuvent prédire les séismes

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

FAUX

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos circulent d’animaux ayant «prédit» les séismes dévastateurs survenus en Turquie et en Syrie, le 6 février dernier. Sur l’une d’elles, on voit des centaines d’oiseaux s’agiter «juste avant le séisme», selon les dires d’un internaute. En 2018, des chercheurs de l’université Potsdam ont analysé 180 articles sur le phénomène. Ils concluent que la majorité des «preuves» sont trop anecdotiques ou basées sur des observations isolées. «Internet regorge de toutes sortes d’affirmations selon lesquelles les animaux seraient capables de prédire les tremblements de terre, mais ils n’en sont tout simplement pas capables», confirment-ils. En revanche, les scientifiques s’accordent à dire que les animaux peuvent ressentir des ondes vibratoires que la plupart des humains ne perçoivent pas. Lors d’un tremblement de terre, deux types d’ondes partent de l’épicentre: les ondes P et les ondes S. Les ondes P arrivent plus vite que les ondes S, mais causent moins de dégâts que ces dernières. Les animaux pourraient ressentir ces ondes P avant même qu’il y ait des dégâts observables. «Mais prédire n’est donc pas le bon mot, souligne Katleen Wils, sismologue à l’UGent. En effet, lorsque les premières ondes arrivent, le tremblement de terre a déjà commencé…»