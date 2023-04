Le vélo-ambulance, «pas concluant, pour l’instant»

Des entreprises et institutions qui doivent réagir rapidement en cas d’accident de la route ou d’incendie commencent à expérimenter des deux-roues pour se rendre sur des sites difficiles d’accès: «vélo-ambulance» avec gyrophare, sirène et respirateur, «médi-moto», initiative du 112 pour les courses cyclistes, etc. Or, l’étude scientifique commandée par le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit) pour la mise en œuvre éventuelle de cette forme de secours n’aurait pas fourni «d’éléments concluants».