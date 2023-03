Le taux d’emploi à 72,3% est une bonne nouvelle

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

VRAI, MAIS… Selon les dernières données de Statbel, l’Office belge de statistique, le taux d’emploi – soit le pourcentage de personnes occupées parmi la population totale âgée de 20 à 64 ans – a grimpé à 72,3% en Belgique. Si pour le MR et la N-VA, cette amélioration est due à la conjoncture, le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) ne cache pas son optimisme et prédit même un taux d’emploi de 80% d’ici à 2030, si la tendance se poursuit. «Ce taux ne signifie pas nécessairement que la réalité sur le marché du travail s’améliore», met en garde Thierry Dock, économiste et enseignant à l’UCLouvain et à la Haute Ecole Louvain en Hainaut. «Il y a des éléments essentiels relatifs à la qualité que n’exprime pas le taux d’emploi. C’est un pur indicateur de quantité, pas d’équivalents plein-temps», détaille-t-il. Cependant, étant donné les crises de ces dernières années, ce taux d’emploi est tout de même une bonne nouvelle. «Les amortisseurs sociaux permettent de limiter la casse, d’éviter des chocs et d’importantes augmentations du chômage ou contractions de l’emploi», poursuit-il. Quant à l’objectif d’un taux d’emploi à 80%, Thierry Dock insiste sur la nécessité de ne pas mettre la pression sur des personnes usées par leur occupation précédente. «Un travail qui n’a pas de sens ne porte pas de fruits sur la durée», justifie l’économiste.