Le sax appeal de Tom Bourgeois

Murmures/Rumeurs, Moanin’ Birds et Solos, trois albums, dont un double, au travers desquels le saxophoniste et compositeur propose un jazz aventureux et gonflé, d’esprit libre, mené à diverses vitesses.

Sur la table de son rez-de-chaussée ixellois ensoleillé, Tom Bourgeois (1987) expose, à notre demande, son patrimoine instrumental, trésor perso d’étain, de bois, de nacre et de cuivre. Une clarinette basse et deux saxophones, ses compagnons de souffle. Beaux, vintage, précieux. Comme la famille musicale qu’il s’est composée depuis qu’il a débarqué à Bruxelles, il y a une douzaine d’années, au conservatoire royal.

«La plupart des gens qui participent à mon double album Murmures/Rumeurs (NDLR: le plus spectaculaire et accompli de ses trois sorties discographiques actuelles), je les ai rencontrés durant mes études ici, confirme le Français d’origine. Que ce soit le guitariste Florent Jeunieaux ou la vocaliste Veronika Harcsa.» Ces deux-là, comme d’autres, font aujourd’hui la réputation de la scène jazz bruxelloise, ouverte sur un sentiment libertaire et où les styles marient la diversité des plaisirs.

Sur Murmures/Rumeurs, paru sur le label allemand NeuKlang, Tom Bourgeois invite dix-huit morceaux et douze participants dans une célébration du jazz des années 2020. «Il s’agit de ma formation “idéale”, celle avec laquelle je travaille depuis sept années et qui nécessitait d’écrire de la nouvelle musique. Mes trois derniers albums sont la résultante d’une période bouchée. Le disque en duo, Moanin’ Birds, est sorti sur Hypnote, un jeune label belge qui se bouge vraiment, y compris à l’international. Et qui se distingue un peu des classiques Igloo et De Werf. Il a été enregistré avec le contrebassiste Fil Caporali, Brésilien de Bruxelles, en rentrant de Taïwan, fin 2019.» Un duo relevé d’une pincée de piano (Dorian Dumont) et de batterie (Lionel Beuvens) sur quelques plages ; une musique dégraissée et organique où sax et clarinette bénissent aussi les allers-retours vers l’impro.

© National

La formule est encore poussée dans ses retranchements sur Solos (Mogno Music) où Tom Bourgeois s’est jeté, seul à bord, dans le vide de la pandémie. Dans sa cave ixelloise, il a passé des heures, plusieurs mois durant, à écrire et jouer. Sonnerie du matin ou encore Coltrane, Coltrane et Dolphy sont dans un bateau (sic). Délaissant parfois ses cuivres et bois ontologiques pour se laisser aller aux percus à deux reprises. Animal musical inclassable? On aime ça.

© National

Murmures / Rumeurs, NeuKlang ; Moanin’ Birds, Hypnote ; Solos, Mogno Music.