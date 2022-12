Le pari gagné de Poutine

Le terrain du conflit avec la Russie n’est pas que militaire. Il est aussi énergétique et économique. Les dégâts sont déjà lourds pour l’Europe et risquent de l’être encore plus dans les mois, voire les années à venir. Il y a urgence.



La Russie ne s’est pas contentée d’envahir l’Ukraine. Elle a aussi déclaré la guerre de l’énergie à l’Europe. Et cette guerre-là pourrait causer bien davantage de morts que ceux que l’on dénombre sur le terrain du conflit armé côté ukrainien. L’hebdomadaire anglais The Economist a récemment réalisé une simulation statistique prudente sur l’impact de l’hiver dans le contexte de la crise énergétique. Résultat: on enregistrerait sans doute une surmortalité de 147 000 Européens par rapport à la moyenne des hivers 2015-2019 et jusqu’à 185 000 en cas de froid rigoureux prolongé. Cela ne concerne pas que les plus précarisés. Les prix de l’énergie ont, par exemple, des répercussions sur les structures de soins, qui doivent faire des choix de dépenses, avec des conséquences sur la santé de tous.

A partir de 2025, 40% de la demande en gaz de l’UE ne seraient pas assurés par un approvisionnement actuellement identifié.

Même si ce genre de prévision doit être pris avec des pincettes, il n’en demeure pas moins que, sur les plans de l’énergie et de l’inflation, ce sont les Européens qui souffrent le plus des conséquences de la crise ukrainienne, comme Vladimir Poutine en avait fait le pari. C’est au sein de l’Union européenne qu’on enregistre des taux d’inflation record, inédits depuis les chocs pétroliers d’il y a plus de quarante ans. C’est aussi en Europe que les prix de l’énergie s’envolent le plus et que les risques de pénurie sont les plus aigus. Cela vaut pour l’hiver prochain et même les suivants, surtout en cas d’arrêt total des livraisons de gaz russe, ce qui est tout à fait plausible. Une analyse publiée le 6 décembre par le laboratoire d’idées français The Shift Project, à la demande du ministère des Armées, le confirme.

La guerre du GNL

Le groupe de réflexion de Jean-Marc Jancovici avertit, en effet, que l’Union européenne risque d’être exposée à un manque chronique de gaz naturel, en ce compris le GNL (gaz liquéfié) que les Européens achètent au prix fort aux Etats-Unis, au Qatar, à l’ Algérie ou à la Norvège. Se basant sur des données de la société Rystad Energy (qui est la référence en la matière), The Shift Project pointe que, si la fourniture de gaz russe était stoppée durablement, 40% de la demande de l’UE ne seraient pas assurés, à partir de 2025, par un approvisionnement actuellement identifié, c’est-à-dire faisant l’objet d’un contrat ou même d’importations envisageables. Une des raisons principales de cette carence est la compétition croissante entre pays importateurs, en particulier avec l’ Asie.

Une puissance aussi gourmande en énergie que la Chine se montre plus prévoyante. Selon The Shift Project, la couverture des besoins de celle-ci en hydrocarbures par des contrats existants est «sensiblement plus confortable que celle de l’Europe». Le président Xi Jinping n’a pas manqué de réserver un de ses premiers déplacements post-Covid, début décembre, à son principal fournisseur de pétrole, l’ Arabie saoudite. Il y a été reçu en grande pompe par le prince héritier, avec qui il a scellé des accords de long terme et un partenariat pour l’après-pétrole. La signature récente d’impressionnants contrats gaziers entre la Chine et le Qatar, pour une durée de vingt-sept ans et portant sur 75% des livraisons actuelles de cet émirat, est aussi révélatrice des anticipations de Pékin.

Le temps, cet ennemi

Au Qatar, l’Europe devrait néanmoins s’assurer une sécurité d’approvisionnement avec le projet d’extension du plus grand gisement gazier en mer (North Field) dont TotalEnergies est un important actionnaire. Mais cela ne se concrétisera pas avant 2028. Les approvisionnements en GNL en Europe dépendront aussi de la vitesse à laquelle les terminaux de regazéification, notamment en Allemagne, deviendront opérationnels et de l’avenir du projet controversé du gazoduc MidCat, entre la France et l’Espagne, cette dernière étant superéquipée pour recevoir du GNL et du gaz naturel algérien et nigérien. Quant aux prix, si les économistes s’accordent à dire qu’ils commenceront à diminuer significativement dans une bonne année, ils ne devraient pas revenir à la normale avant trois ou quatre ans.

«En attendant, cela restera beaucoup plus compliqué pour les Européens que pour les autres, commente Adel El Gammal, spécialiste en géopolitique de l’énergie (ULB), secrétaire général de l’EERA (Alliance européenne de la recherche énergétique). Outre ses relations avec les pays du Golfe, la Chine ne participe pas aux sanctions contre la Russie, qui lui vend du gaz bon marché dont les capacités croîtront dans les années à venir. Les Etats-Unis profitent pleinement de la guerre en Ukraine en devenant un grand exportateur de gaz à prix élevé, en particulier vers l’Europe. Idem pour les Etats du golfe Persique qui sont les véritables gagnants de l’invasion russe, qui a fait flamber les cours du brut. Selon le FMI, elle devrait rapporter à ces monarchies pétrolières une manne supplémentaire de 1 300 milliards de dollars d’ici à 2026.»

L’Europe doit s’adapter à la nouvelle donne énergétique créée par la guerre en Ukraine en développant, par exemple, des terminaux de gaz naturel liquéfié. © belga image

La guerre des énergies vertes

La guerre en Ukraine aura cependant eu le mérite d’ouvrir les yeux des Européens sur un déni longtemps entretenu: leur trop grande dépendance au gaz bon marché d’une Russie erratique, oubliant l’urgence de développer plus rapidement les solutions renouvelables. Mais, selon l’ Agence internationale de l’énergie (AIE), qui a également publié un rapport le 6 décembre, la crise ukrainienne et ses conséquences semblent avoir inversé la tendance en créant «un élan inédit» en faveur des énergies renouvelables. L’ AIE indique que le monde devrait développer «autant de capacités renouvelables d’ici à 2027 qu’il ne l’a fait au cours des vingt dernières années» et l’Europe même «deux fois plus qu’au cours des cinq dernières années». Le solaire et l’éolien pourraient devenir les premières sources mondiales d’électricité dès 2025. Trop optimiste, l’ Agence?

«L’invasion russe a eu une influence indéniable sur le déploiement des renouvelables, reconnaît Aurelia Leeuw, de l’ONG Bellona, spécialisée dans les solutions environnementales durables. L’ AIE a toujours eu des prévisions minimalistes, mais, cette fois, elles paraissent plus réalistes, voire optimistes. Reste la question de la chaîne de valeur, soit les différentes étapes permettant de générer ces renouvelables, comme les ressources primaires ou les chaînes logistiques, qui sont problématiques.» En effet, la Chine a la main sur 90% de la production des terres rares essentielles à la transition énergétique (comme, par exemple, le matériau des aimants des turbines des éoliennes offshore) soit sur son territoire soit en Afrique ou en Amérique latine, où elle contrôle de nombreux sites. «L’Europe doit importer ces terres rares de Chine et c’est un grand risque de vulnérabilité pour son plan REPowerEU», constate le professeur El Gammal.

Ce plan de diversification énergétique et de production d’énergies propres, décidé à la suite de l’invasion de l’Ukraine pour s’extraire de la dépendance à la Russie, recèle des projets gigantesques. Rien que pour les panneaux photovoltaïques, REPowerEU prévoit de passer d’une capacité de 165 GW fin 2021 à 600 GW en 2030, soit dix fois la puissance du parc nucléaire français, qui est le deuxième au monde. Pour y arriver, les défis sont de taille, car la compétition internationale sera rude aussi dans le domaine des énergies renouvelables. Si la Chine règne sur les terres rares, les pays du Golfe, eux, engrangent, comme expliqué plus avant, les milliards de dollars leur permettant de financer l’après-pétrole et d’investir massivement dans les énergies de demain, comme l’hydrogène vert et le solaire nécessaire pour produire celui-ci.

L’arme des subventions

Dans ce contexte, le plan anti- inflation IRA (Inflation reduction act) de Joe Biden arrive au pire moment. Ce stimulus à 400 milliards de dollars – sans compter les réductions d’impôts – vise à relancer le «made in America» dans des secteurs clés pour la transition énergétique, comme les véhicules électriques, les batteries, les énergies renouvelables. L’ objectif est de subventionner, dès janvier 2023, les industriels «verts» qui installeront leurs usines sur le territoire américain, comme le fait, depuis août, le Chips Act pour l’industrie des microprocesseurs. «Cette aide d’Etat colossale entraînera une énorme distorsion de marché, dommageable pour l’Europe, assure Adel El Gammal. En comparaison, Horizon, le nouveau programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation, représente moins de cent milliards d’euros sur sept ans, dont 35% à 40% pour la transition énergétique. C’ est sans commune mesure…»

Le risque de pénuries de gaz et le protectionnisme des Etats-Unis, où l’énergie coûte quatre fois moins cher qu’ en Europe, sont de mauvais augure pour la réindustrialisation des Vingt-Sept, enclenchée ces dernières années. Le 15 décembre, un sommet européen s’est penché sur les craintes d’un décrochage économique important. Les chefs d’Etat ont prié la Commission européenne d’avancer rapidement une stratégie de compétitivité qui sera examinée dès février. C’est qu’il y a urgence. L’ enjeu est surtout de parvenir à trouver une réponse commune. Car la compétition des subsides pour lutter contre la crise énergétique sévit au sein même de l’Union: les 200 milliards libérés par Berlin, qui cachent mal le slogan inavouable «Germany first», ne se digèrent décidément pas du côté des vingt-six autres partenaires. Dans tout cela, le Qatargate n’arrange rien, ni l’image de l’UE ni ses relations avec un fournisseur important de GNL. La guerre de l’énergie sera encore longue et difficile. En cela, Poutine a déjà gagné son pari.