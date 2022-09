Le grand concours Energicon de la baston

La crise énergétique, aggravée par la guerre en Ukraine, a été l’occasion, en Belgique, d’un festival de décisions insuffisantes, bien sûr, mais aussi d’une explosion de mauvaise foi politicienne. Entre les volte-face, les mensonges, les imprécisions, les inventions, les feux et les contre-feux de communication, c’est à une piteuse bagarre que se livrent, sur ces questions, les acteurs politiques de notre pays. Testez vos connaissances en espérant survivre à cet hiver sans chauffage.



LES QUESTIONS

1 Qui a déclaré: «Le débat nucléaire est clos»?

A:Paul Magnette, en novembre 2021, alors qu’il lui semblait que le calendrier de fermeture des sept réacteurs nucléaires pouvait être tenu.

B: Georges-Louis Bouchez, en mars 2022, après que le gouvernement De Croo a décidé de prolonger deux des sept réacteurs nucléaires.

C: Jean-Marc Nollet, le 31 janvier 2003, après la publication au Moniteur belge de la loi de sortie du nucléaire.

D: Harry Truman, le 9 août 1945.

2 Qui a dit, en août 2021: «Remplacer du nucléaire par du gaz est peut-être contre-intuitif pour quelqu’un qui n’est pas averti»?

A:Paul Magnette, quelqu’un de très averti mais que la contre-intuition a mené à considérer que le débat nucléaire était clos et puis qu’il était agnostique sur la question.

B: Georges-Louis Bouchez, quelqu’un qui n’est pas toujours très averti, mais souvent plutôt intuitif, comme quand il s’agit de faire croire qu’il a toujours été pour la prolongation du nucléaire.

C: Alexander De Croo, quelqu’un qui a été fort averti mais qui ne trouve pas contre-intuitif d’espérer renouveler son mandat après 2024.

D: Jean-Marc Nollet, quelqu’un qui n’est pas trop averti de ce que la crise énergétique, la guerre en Ukraine et la question nucléaire est en train de lui coûter électoralement, et pourtant ce n’est pas contre-intuitif.

3 Qui a affirmé, le 29 août dernier sur un plateau de la VRT, au sujet de Doel 4 et Tihange 3: «Ce sont nos deux centrales nucléaires les plus jeunes, dont nous allons prolonger la durée de vie de dix ans à mon initiative, à ma demande»?

A:Tinne Van der Straeten, ministre de l’Energie, qui a passé les 18 premiers mois de son mandat à faire en sorte de ne pas prolonger les centrales nucléaires.

B: Marie-Christine Marghem, ex-ministre de l’Energie, qui a passé les 72 mois de son mandat à faire en sorte de ne pas prolonger les centrales nucléaires.

C: Georges-Louis Bouchez, président du MR, lobbyiste du nucléaire.

D: Vladimir Poutine, président russe, lobbyiste du gaz.

4 Quel parti politique francophone avait à son programme électoral de mai 2019 la construction de centrales à gaz pour compenser la fermeture des centrales nucléaires?

A:Le Parti socialiste qui estimait que pour sortir «de la production d’électricité à partir du nucléaire d’ici à 2025, des solutions doivent être proposées à court terme, comme la gestion flexible de la demande d’électricité ou les centrales à gaz, et à long terme, pour atteindre 100% d’énergies renouvelables».

B: Le Mouvement réformateur qui voulait «soutenir la création de neuf centrales à gaz pour préparer la sortie du nucléaire en 2025».

C: Ecolo, qui voulait accompagner la fermeture des réacteurs d’un «plan de construction de centrales à gaz pour la période de transition».

D: DéFI, qui trouvait que, «à court terme, nous n’avons pas d’autre alternative que de rémunérer la capacité et de favoriser le maintien, temporaire, des centrales gaz vapeur (TGV) par un soutien à la filière gazière».

5 Qui a déclaré, dans Trends-Tendances, le 22 octobre 2021, «le nucléaire est pour moi l’énergie de transition qui fait partie de la solution, oui, dans la transition vers le 100% renouvelable»?

A:Tinne Van der Straeten, qui a aussi dit «il faut arrêter d’investir dans des dinosaures énergivores qui n’offrent pas la flexibilité nécessaire et donc nous empêchent d’aller vers 100% d’énergie renouvelable», sur Bel RTL, le 14 juillet 2021.

B: Marie-Christine Marghem, qui a aussi dit «la seule vérité depuis le début, c’est que le 100% renouvelable est techniquement impossible et favorise le fossile», sur Twitter, le 15 mars 2022.

C: Paul Magnette, qui a aussi dit «moi, je suis agnostique sur la question», dans Le Soir, le 12 novembre 2021.

D: Harry Truman, qui n’a plus rien dit depuis le 26 décembre 1972.

6 Qui a affirmé «les centrales nucléaires tournent à fond en France», sur LN24, alors que plus de la moitié des réacteurs français sont actuellement indisponibles?

A:Georges-Louis Bouchez, le pronucléaire.

B: Paul Magnette, l’agnostique.

C: Zakia Khattabi, l’antinucléaire.

D: Le patron d’EDF, le Français.

7 Qui a comparé le nucléaire belge à «un cadavre» qu’on ne «pouvait plus réanimer», le 9 décembre 2021?

A:Harry Truman, président des Etats-Unis d’Amérique et cadavre qu’on ne peut plus réanimer.

B: Egbert Lachaert, président de l’Open VLD, un parti à qui les sondages promettent un avenir de cadavre.

C: Tinne Van der Straeten, ministre Groen de l’Energie, qui avait débranché la prise du défibrillateur.

D: Paul Magnette, président du Parti socialiste, que l’agnosticisme empêche de croire en la résurrection.

8 Quel président de parti répète que l’erreur fondamentale de la Vivaldi est de ne pas avoir reporté la sortie du nucléaire dès septembre 2020, alors que son propre parti n’a été pour la sortie du nucléaire que plus d’un an plus tard?

A:Raoul Hedebouw, président du PTB.

B: Maxime Prévot, président des Engagés.

C: Georges-Louis Bouchez, président du MR.

D: François De Smet, président de DéFI.

9 Quel président de parti affirmait, en janvier, préférer des chèques ciblés à une réduction de la TVA sur le gaz et l’électricité et se félicitait d’avoir obtenu presque à lui seul une baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité en mars?

A:Raoul Hedebouw, qui doit au PTB sa plasticité tactique, en ces matières comme en tant d’autres, depuis 1970 lorsque ses parents l’ont fondé.

B: Jean-Marc Nollet, à qui Ecolo doit son intangibilité, sur ces sujets et sur tant d’autres, depuis fin 2018.

C: Georges-Louis Bouchez, à qui le MR doit son inflexibilité, sur ces thématiques et sur tant d’autres, depuis fin 2019.

D: Paul Magnette, à qui le PS doit sa constance, sur ces questions et sur tant d’autres, depuis fin 2019.

10 Qui a écrit, sur Twitter, fin 2018: «On est donc d’accord que ce n’est pas grâce à Ecolo la sortie du nucléaire et le fait que les carburants polluants soient plus taxés?»?

A:Paul Magnette, fier de la sortie du nucléaire et de la taxation accrue sur les carburants.

B: Jean-Marc Nollet, déçu de n’avoir pas contribué à la sortie du nucléaire et à la taxation accrue des carburants.

C: Georges-Louis Bouchez, triste de la sortie du nucléaire et de la taxation accrue sur les carburants.

D: Alexander De Croo, content que la sortie du nucléaire et la taxation accrue des carburants ne soient pas le fait de son gouvernement mais du précédent.

LES RÉPONSES Question 1 Réponse A: Paul Magnette

Le président du Parti socialiste était alors à la COP26, à Glasgow, et s’accrochait à un accord de gouvernement limpide sur le sujet. Celui-ci prévoyait la fermeture des sept réacteurs nucléaires d’ici à 2025, mais se laissait la possibilité de prolonger les deux unités les plus récentes, Doel 4 et Tihange 3, au cas où deux conditions, la sécurité d’approvisionnement et l’impact sur les prix, ne seraient pas garanties. Or, l’explosion des prix de l’énergie, préparée par la Russie dès avant son invasion de l’Ukraine, ne doit pratiquement rien à l’activité ou non de ces deux réacteurs belges. Ils fonctionnent du reste en ce moment à plein régime, ce qui ne fait pas baisser les prix pour autant. Et la Belgique étant un carrefour gazier, son approvisionnement n’est pas menacé, ni par la guerre ni par la sortie du nucléaire. Mais le contexte géopolitique tragique et ses insupportables conséquences économiques ont relancé un débat que le Vlaams Belang, la N-VA et le MR ont intelligemment entretenu. De Croo, fin mars, a décidé de faire prolonger ces deux réacteurs. Et le débat, n’en déplaise à Paul Magnette, n’est toujours pas clos.

Paul Magnette © belga image

Question 2 Réponse D: Jean-Marc Nollet

Le coprésident écologiste, en cet été 2021, voulait expliquer une réalité: le système européen d’échange de quotas d’émissions ETS devrait, s’il est maintenu – la Commission le remet même en question – au moment où les centrales à gaz belges seront connectées au réseau, pousser les autres pays de l’Union à fermer leurs infrastructures plus polluantes. Et donc, la fermeture des centrales nucléaires belges, décarbonées, couplée à l’ouverture de centrales turbines gaz vapeur (TGV), émettrices de gaz à effets de serre, aurait contribué à la diminution des émissions à l’échelle européenne. C’est incontestable factuellement, mais tellement contre-intuitif logiquement, que personne ne l’ a compris. Et que personne ne comprend toujours pas pourquoi s’entêter, quoi qu’il en soit, à vouloir se priver d’électricité décarbonée.

ean-Marc Nollet © getty images

Question 3 Réponse A:Tinne Van der Straeten

Techniquement, la ministre Groen de l’Energie a entièrement raison: c’est bien sa signature qui griffe le projet de prolongation des deux réacteurs les plus récents. Politiquement, elle a tout faux: c’est bien elle qui a, dès les négociations de l’accord du gouvernement, et dans les 18 premiers mois de son mandat, tout fait pour consolider le calendrier de sortie, baptisé «plan A», et rien pour considérer l’hypothèse de la prolongation, dit «plan B». Jusqu’à la fin mars 2022, où elle dut, aigrement, concéder une défaite politique historique pour les verts. Tout le contraire de sa demande et de son initiative.

Question 4 Réponse A: B: C: D: Tous les partis

En mai 2019, aucun des partis francophones aujourd’hui représentés dans les parlements ne prévoyait autre chose que la fermeture de toutes les centrales nucléaires. Et tous prévoyaient de subsidier des centrales TGV intermittentes pendant la transition énergétique. C’était l’époque où l’atome n’était pas à la mode. A part le PTB qui, lui, ne voulait, et ne veut toujours, mais sans le dire, ni du nucléaire ni du gaz. Aujourd’hui, signe des temps, le MR, puis DéFI, puis le CDH, devenu Les Engagés, ont modifié leur doctrine, le PS de Paul Magnette se proclame «agnostique», et le PTB se tait, avec la même combativité qu’il s’y opposait jadis. Et la même crédibilité.

Tinne Van der Straeten © getty images

Question 5 Réponse B: Marie-Christine Marghem

Ministre de l’Energie depuis octobre 2014, et parlementaire de la majorité depuis octobre 2020, elle dit aujourd’hui à peu près tout le contraire de tout ce qu’elle a fait hier. Mais elle explique que c’est parce qu’en tant que ministre, elle était tenue par un accord de gouvernement qu’elle n’avait pas négocié, ce qui est très gentil pour Charles Michel, qui avait négocié et bouclé cet accord. Et pour Georges-Louis Bouchez, qui avait négocié et bouclé l’accord actuel, auquel elle ne se sent donc pas tenue. Et lui non plus.

Question 6 Réponse C: Zakia Khattabi

La ministre fédérale du Climat a raté là l’occasion d’argumenter contre une source d’énergie présentée comme sûre: aujourd’hui, alors que ses adversaires font croire que notre sécurité d’approvisionnement est menacée, c’est la Belgique qui exporte de l’électricité vers la France, et la France qui envisage des rationnements dès cet hiver.

Question 7 Réponse B: Egbert Lachaert

Le président de l’Open VLD s’en tenait alors à l’accord du gouvernement. Il s’y tient toujours: ni son parti ni Alexander De Croo n’envisage formellement de prolonger d’autres réacteurs que Doel 4 et Tihange 3. Jusqu’à quand?

Question 8 Réponse D: François De Smet

Le jeune homme politique reproche à un gouvernement de s’être mis d’accord pour appliquer le programme que lui-même défendait au moment où le gouvernement s’est mis d’accord. Le jeune docteur en philosophie doit se demander ce qu’il fait là pour maltraiter ainsi les prémices les plus sacrées de la logique formelle.

Question 9 Réponse D: Paul Magnette

Il est vrai que la baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité de 21% à 6% fait économiser plus d’argent aux plus gros revenus qu’aux plus petits, car il est vrai que les premiers sont beaucoup plus gros consommateurs que les seconds. Mais cette baisse était une bonne idée lorsque le gouvernement Di Rupo l’a appliquée. Elle était encore une bonne idée lorsque le gouvernement Michel, auquel s’opposait le PS, l’a annulée. Elle était toujours une bonne idée quand le PS a fait campagne pour annuler son annulation. Puis elle est devenue une mauvaise idée lorsque le PTB s’est mis à la réclamer et que le gouvernement De Croo refusait de l’appliquer. Heureusement, elle est redevenue une bonne idée lorsque le gouvernement De Croo l’a appliquée. Il est vrai aussi que l’écosocialisme est une science du mouvement.

Tous les partis © belga image

Question 10 Réponse C: Georges-Louis Bouchez

Très enthousiaste jadis envers le tax shift du gouvernement Michel, qui a reporté une partie de la fiscalité vers les comportements polluants, le président du Mouvement réformateur a été élu, face à Denis Ducarme, en soutenant le calendrier de fermeture des sept réacteurs nucléaires. «L’ erreur a été faite au début des années 2000. Moi, je ne serais pas sorti du nucléaire mais, à l’époque, j’étais encore à l’école… Sur la date de 2025, nous ne sommes pas dans le meilleur schéma pour y arriver, mais il faut se tenir à ce calendrier: ne pas le faire déstabiliserait à nouveau le marché, les investisseurs», argumentait-il à l’époque. Mais ne dites surtout pas que le président du MR a défendu un jour le contraire de ce qu’il défend en ce moment. Dites plutôt que ceux qui le font remarquer sont des militants woke intersectionnels bien-pensants à la solde des écolos bobos de gauche communistes intersectionnels racialistes des beaux quartiers. Et que le MR a une ligne politique claire.

Marie-Christine Marghem © getty images

Zakia Khattabi © getty images

Egbert Lachaert © getty images

François De Smet © belga image

Paul Magnette © getty images