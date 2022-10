Le fumigène

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On en trouve pour quelques euros sur la Toile. De toutes les couleurs, pour tous les usages. Leur prix dépend de leur durée de vie. Les fumigènes utilisés le 23 octobre, lors du match opposant, dans le stade liégeois, le Standard aux joueurs d’Anderlecht, se sont vite éteints. Mais leurs effets, eux, se feront longtemps ressentir. Suspendu à deux reprises, dès lors que des fumigènes et autres feux d’artifice avaient été jetés sur le terrain, le match a été définitivement arrêté après 63 minutes. Les joueurs ont été renvoyés au vestiaire, et l’entraîneur des Mauves, Felice Mazzu, renvoyé tout court, dès le lendemain. Le club bruxellois écope d’une amende de 50 000 euros, en plus de la défaite par forfait 5-0 et, peut-être, de prochains matchs à jouer à huis clos. Est-ce la sanction que les supporters des Mauves entendaient infliger à la direction de leur club, dont les résultats sportifs sont particulièrement affligeants? Le règlement leur donne en tout cas tous les pouvoirs puisqu’il leur suffit de lancer des fumigènes sur la pelouse pour obtenir l’arrêt du match… La détention et l’utilisation de fumigènes dans les stades sont pourtant interdites par la Pro League. Ce dimanche-là, 240 stewards étaient chargés d’accueillir et de fouiller, en une heure trente, les quelque 25 000 supporters du Standard, tandis que 40 stewards prenaient en charge les 1 300 supporters d’ Anderlecht. Mais les fouilles sont limitées, faute de temps et faute d’un cadre légal pour les effectuer. Les supporters déterminés à mettre le feu, au propre et au figuré, n’ont dès lors aucune difficulté à faire entrer en douce, dans les stades, ces objets de quelque dix centimètres de long. Leur imagination est sans bornes, en dépit d’un arsenal répressif qui existe déjà et qui sera encore renforcé si nécessaire: de deux à dix ans d’interdiction de stade pour les fauteurs de troubles, et jusqu’à 25 ans en cas de récidive. Les couleurs des fumigènes ont beau être belles, elles n’ont pas leur place dans un stade de foot.