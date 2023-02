Le foot amateur assaini

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les clubs flamands de football amateur héritent de nouvelles règles de gouvernance financière édictées par l’Union belge de football et son aile flamande, Voetbaal Vlaanderen. Priorité est donnée à la lutte contre l’argent non déclaré. Les joueurs pourront empocher jusqu’à 4 500 euros par an en primes de résultats sans que le club ne doive payer d’ONSS sur ces sommes. Les paiements devront s’effectuer par virement à partir d’un seul compte bancaire lié au club et les tiers ne pourront plus les garantir.