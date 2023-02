Le débat de Flandre

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les subsides alloués à Het verhaal van Vlaanderen (NDLR: série télé à succès sur le passé de la Flandre, diffusée sur la VRT et financée notamment par plusieurs ministres N-VA) sont judicieusement dépensés. Une boutade, bien sûr, car il est question de trop d’argent public. Le débat sur les subsides est donc nécessaire. Obèse, la puissance publique flamande roule cependant à l’allure d’un tortillard. Entre-temps, chaque semaine, [des familles] mènent des actions en faveur de l’accueil de la petite enfance, au grand dam de la majorité.

Mais nous dévions, car voici un point de vue positif. Si Het verhaal van Vlaanderen vaut l’argent qui lui est consacré, c’est bien parce que la série ouvre précisément un débat sur ce thème. A quoi dépensons-nous les subsides? […]

Et là où le débat sur notre histoire n’était auparavant mené que dans des cénacles universitaires poussiéreux ou publié dans des revues académiques que personne ne lit, le voilà aujourd’hui ouvert là où il a lieu d’être: au milieu de la société. Mis à part le fait que nous entendrions volontiers Bruno et Bart De Wever débattre pour savoir si oui ou non il y a un élément social lié à la bataille des éperons d’or (NDLR: remportée sur la chevalerie française par les milices communales flamandes épaulées par des Wallons, à Courtrai en 1302), ou si le programme est imprégné de nationalisme flamand, on parle à présent à la télé et dans les journaux de Judith de France (NDLR: comtesse de Flandre), de Jan Breydel et des Romains qui nous ont appris à manger des moules […].