Le contrôle technique à son tour contrôlé

Le gouvernement flamand lance un audit sur le contrôle technique automobile au nord du pays. Il le veut plus rapide, efficace, mieux «orienté client» qu’il ne l’a été cet été.



Carte rouge, carte verte? Suspense. Le contrôle technique automobile en Flandre va se retrouver à la merci d’un audit qu’ont décidé de lancer les autorités flamandes après concertation avec le groupement Goca Vlaanderen. Il faut dire que le secteur a pas mal défrayé la chronique cet été et a fait quelques mécontents parmi des automobilistes piégés dans de longues files d’attente à certaines stations de contrôle des Flandres occidentale et orientale et du Brabant flamand. La faute à une gestion quelque peu chaotique d’un retour graduel à la situation d’avant le Covid, synonyme, ici et là, de levée partielle de l’obligation de rendez-vous. Décision a été prise par la ministre de la Mobilité, Lydia Peeters (Open VLD), de rendre à nouveau possible, partout en Flandre, le passage au contrôle technique périodique sans prise de rendez-vous, à l’inverse de la Région bruxelloise et de la Wallonie, qui maintiennent l’obligation jusqu’ à nouvel ordre.

Pourquoi ne pas permettre aux garagistes de procéder à certaines étapes du contrôle technique, comme en France et aux Pays-Bas?

Garagistes intéressés

Ce cafouillage ne sera pas le seul point d’attention de l’audit commandé par la ministre de la Mobilité. Elle souhaite un contrôle technique automobile «plus rapide et plus orienté client». Les volets opérationnels et financiers du secteur seront aussi passés au crible et les performances du modèle flamand seront mesurées à celles des systèmes en vigueur chez les voisins, régions ou Etats.

Par conséquent, le secteur des professionnels de la mobilité, représenté par Traxio, tend l’oreille à la perspective d’une éventuelle remise en question de la position quasi monopolistique de quelques acteurs privés. Pourquoi ne pas permettre aux garagistes de procéder à certaines étapes du contrôle technique comme la vérification de l’usure des pneus ou d’un bon réglage des phares, comme cela se pratique en France et aux Pays-Bas? Au cabinet de la ministre, on refuse d’anticiper les conclusions de l’audit en rappelant qu’il ne s’ agit pas de remettre en question l’ actuel système en soi – 2 641 000 contrôles ont été effectués en 2021 – mais de chercher à l ’améliorer.