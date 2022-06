Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

communes sont actuellement recensées en Belgique (300 en Flandre, 262 en Wallonie, 19 à Bruxelles). On en dénombrait 2 492 à la création de la Belgique, en 1830. C’est en 1928 que leur nombre était le plus élevé: 2 678. La fusion des communes, en 1977, a provoqué la chute la plus spectaculaire: de 2 400 à 596. Aujourd’hui, seize communes flamandes auraient l’intention de fusionner.