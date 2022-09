Le «canon flamand» reporté

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Annoncé non sans controverse en 2019 par le gouvernement flamand (N-VA – CD&V – Open VLD), attendu pour ce mois d’octobre, le «canon flamand» appelé à devenir la boussole d’une identité flamande ne devrait être prêt que début 2023. La pandémie a contrarié le bon déroulement des travaux de la commission d’experts chargés d’identifier ainsi des points d’ancrage de la culture, de l’histoire et des sciences flamandes, à l’usage du monde scolaire et des trajets d’intégration pour les primo-arrivants.