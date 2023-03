L’annonce choc de Delhaize en augure-t-elle d’autres dans la grande distribution?

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Cent pour cent de franchisés: la décision prise par Delhaize secoue le monde de la grande distribution en Belgique. Le grand concurrent, Carrefour, pourrait-il également franchir le pas du «tout franchisé»? Pour Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour Belgique, ce «n’est pas l’intention actuelle», conserver des supermarchés en gestion propre faisant sens. «Ils nous permettent d’introduire plus rapidement de nouveaux concepts et d’améliorer notre réactivité, sans intermédiaire. La complé-mentarité entre intégrés et franchisés est un réel objectif», assure-t-elle. Pour Gino Van Ossel (Vlerick Business School), par contre, cette possibilité n’est pas à exclure. «Tout le monde souffre de la même façon. La différence de performance entre intégrés et franchisés constatée chez Delhaize est identique chez Carrefour.» Ce qui ne signifie pas forcément que la marque française agira de la même façon. «L’approche pourrait être plus progressive», indique Gino Van Ossel. Sur les 705 magasins Carrefour en Belgique, seuls 84 sont encore intégrés… Pour le CEO de Comeos, Dominique Michel, les grands magasins sont «poussés vers la franchise» en Belgique à cause d’une «absence de réforme du droit du travail» adaptée. «Si Delhaize réussit son plan de franchise, oui, on se dirige vers des modèles de supermarchés de plus en plus franchisés», appuie Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola.