La «victoire» de Biden

La presse a évoqué la victoire de Joe Biden à la suite du vote, par le Sénat, de son plan «monumental» pour le climat: 370 milliards de dollars pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 2005. Il se traduit principalement par une participation de 30% à l’installation de panneaux photovoltaïques et l’octroi d’un crédit d’impôt jusqu’ à 7 000 dollars pour l’achat d’une voiture électrique. Si ces équipements sont importants pour la transition énergétique et cette aide un vrai levier pour la métamorphose des industries concernées, le bon sens devrait nous alerter […]. En effet, diminuer de 40% les émissions exige d’abord, en simplifiant, de réduire dans les mêmes proportions la combustion de charbon, pétrole et gaz, la production de ciment, d’acier, de plastique,etc. Ou d’imaginer des options décarbonées encore insuffisantes, à l’exception du nucléaire et de l’hydroélectricité. Qui peut imaginer que les mesures annoncées, intéressantes mais limitées, et uniquement incitatives, seront suffisantes pour obtenir le résultat escompté? […] Ne serait-il pas plutôt temps de traduire systématiquement l’ambition de diminution des émissions vers l’atmosphère en efforts de réduction à la source?