Un certain nombre d’enseignants revendiquent la réduction de la taille des classes. Deux réflexions à ce sujet. Que l’on fasse les calculs de n’importe quelle façon, il apparaît que la moyenne des élèves en maternelle et primaire est de 18 à 20 élèves et dans le secondaire de 14 à 20 élèves. Si certains enseignants se plaignent d’avoir une classe de 29 élèves, cela signifie qu’un ou des collègues ont des classes d’une dizaine d’élèves! La répartition des élèves dans les classes dépend des choix qui sont faits par l’établissement, après avoir reçu l’avis des instances de concertation. Prenons un exemple parlant, une 3e primaire compte 7 élèves et la 4e primaire 25 élèves. Il est clair que le titulaire de la 4e aura des raisons de se plaindre du nombre d’élèves dans sa classe, mais l’école pourrait très bien organiser deux classes de 3e – 4e réunies comptant chacune 16 élèves! Il est vrai toutefois que l’organisation de l’enseignement de la seconde langue ou des options dans le secondaire complexifie l’équilibre du nombre d’élèves dans les classes. Mais, là aussi, il s’agit de choix – certes difficiles – à effectuer au sein de l’établissement. Ma seconde réflexion porte sur le manque de locaux. J’entendais il y a quelques jours dans les médias une enseignante se plaindre de devoir donner cours à une cinquantaine d’élèves pour deux enseignantes dans un même local car l’école ne possède pas assez de classes. Là aussi, il s’agit d’un choix d’école qui peut refuser l’inscription d’élèves faute de places disponibles. D’autant plus qu’il est très probable que, dans la même région, une autre école ait beaucoup trop de locaux et pas assez d’élèves. Il y a donc de la place pour tout le monde. Dans les deux cas, les enseignants sont maîtres de leur organisation… mais l’ignorent peut-être.