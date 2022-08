La SNCB roule au diesel

Pour réduire la pollution, les automobilistes sont invités à laisser leur voiture au garage et à prendre le train. La SNCB n’en dispose pas moins d’un important parc automobile où les véhicules diesel étaient encore, en mars dernier, au nombre de 470, pour 123 à l’essence et 14 électriques/hybrides. Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), en appelle à l’«écologisation accélérée de la flotte de véhicules de l’administration» et à la promotion de l’utilisation du vélo par les fonctionnaires fédéraux.