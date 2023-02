La qualité récompensée

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’excellence professionnelle belge se note parmi les cuisiniers, fromagers, bouchers et maîtres d’hôtel, lors de divers concours. La première cérémonie officielle a récompensé, en mai dernier, le meilleur praticien actif en Belgique dans la profession concernée. La deuxième cérémonie de l’excellence professionnelle devrait se tenir en avril 2024. Le ministre des Classes moyennes, David Clarinval (MR), a annoncé que la compétition s’ouvrira aux «baristas» (personne spécialisée dans la préparation de boissons au café à base d’espresso), sorte de sommeliers du café, et que le concours du premier fleuriste sera agréé sous peu. Les paysagistes et photographes prépareraient un dossier de demande de reconnaissance. On dit aussi que les zythologues (sommeliers de la bière) ont marqué leur intérêt…