La police adapte ses contrôles

Plusieurs systèmes électroniques permettent aux conducteurs d’éviter les contrôles routiers. D’après l’Institut Vias, un Wallon sur six (2,5 fois plus qu’il y a quatre ans) utilise une application, voire un avertisseur de radar, pour tenter d’échapper aux contrôles d’alcoolémie. La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), rappelle que la loi interdit tout équipement entravant ou empêchant la constatation d’infractions routières ou détectant les appareils automatiques. Mission très difficile, reconnaissent toutefois la ministre et la police, qui installe des dispositifs de plus en plus mobiles. De sorte que de nombreux contrôles restent signalés par les applications alors que la police est déjà active ailleurs…