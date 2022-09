La PiiP d’Harald Thys (2022)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Fantaisiste? Pas tant que cela. La bonne idée d’Harald Thys est de s’être fait accompagner par le designer automobile et expert en mobilité Lowie Vermeersch, connu pour avoir œuvré au studio Pininfarina, à Turin, et, depuis 2011, être à la tête de sa propre agence, Granstudio, qui imagine voitures et autres systèmes de mobilité.

Envie de juger sur pièce? Le projet s’expose dans la galerie, métamorphosée en showroom pour l’occasion, à la faveur de croquis, dépliants, de modèles imprimés en 3D ainsi que d’une expérience de réalité virtuelle. Bien sûr, à l’heure des menaces pesant sur les approvisionnements énergétiques, la PiiP ne résout pas tous les problèmes. Il n’empêche qu’elle permet d’entrevoir une autre forme possible de l’automobile, libérée des impensés idéologiques du passé.