La «liste noire» explose

Avec 25 maisons de repos placées sous haute surveillance par l’agence régionale de soins, jamais en Flandre la «liste noire» des résidences pour personnes âgées n’a été aussi étoffée alors qu’elle contient habituellement entre dix et quinze «mauvais élèves» répertoriés dans l’attente d’ «améliorations structurelles». Cette hausse significative s’explique par un déficit en personnel. L’agence annonce que six de ces 25 institutions perdront leur agrément, parmi lesquelles la maison de repos la plus chère au nord du pays, l’Antwerpse Park Lane.