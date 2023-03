La fin de la clope partout

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Un moment, on fumait partout. Et quand on dit partout, c’était vraiment partout: au boulot, dans le train, en avion, au cinéma, au resto, à la cafétéria… Même aux fancy-fairs scolaires. Même le conducteur du bus, sur le trajet de l’excursion de la classe. Et c’était il n’y a pas si longtemps, puisque ce n’est qu’à partir des années 1990 qu’on a commencé à lutter, à coups de lois et de décrets, parfois découlant de directives européennes, contre ce tabagisme débridé, même si c’était défense de fumer dans le tram, le bus et les rames de métro depuis 1976 et, depuis 1981, à l’intérieur des stations de métro. Premier gros coup: l’interdiction effective de toute pub à l’extérieur pour le tabac, votée en 1997 et en vigueur dès 1999. Suivent alors des bannissements en cascade: en 2004, les compartiments fumeurs disparaissent des trains de la SNCB et on interdit la vente de tabac aux moins de 16 ans ; en 2005, c’en est fini de la publicité pour les cigarettes dans la presse et à la télévision ; en 2006, on chasse la clope du lieu de travail (sauf si un fumoir est prévu) et des écoles (pas des établissements d’enseignement supérieur) ; en 2007, plus de tabac au restaurant, mais pas encore dans les bars, dans les discothèques et les cafés ; en 2011, no more smoking dans tous les lieux publics fermés – outre ceux où c’était déjà le cas, il s’agit des gares, aéroports, commerces, cafés, administrations, musées, galeries, bureaux, hôtels, universités, etc. – ; en 2019, vente de tabac interdite aux moins de 18 ans ; en 2021, interdit de fumer dans un véhicule si des mineurs sont à bord, interdit de fumer dans les stades de foot et de faire la publicité du tabac sur les devantures des magasins, les présentoirs, les enseignes lumineuses ; depuis cette année, on ne peut plus fumer sur les quais de gare. Les prochaines attaques sont annoncées: en 2025, interdiction élargie aux parcs d’attractions et animaliers, plaines de jeux, fini les fumoirs dans l’Horeca et la vente de cigarettes dans les cafés et les festivals ; en 2028, vente de tabac interdite dans les magasins d’alimentation de plus de 400 m2. Peu de ces mesures n’ont pas été contestées, soit au nom d’une liberté rognée, soit par crainte de pertes de clientèle. Mais, objectivement, plus personne ne considère que l’époque où on fumait partout, c’était quand même mieux.

Par Thierry Fiorilli