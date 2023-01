L’ escalier

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Monter, surtout, et descendre d’un pas énergique les escaliers une à deux minutes, trois fois par jour, ce n’est pas grand-chose. Pourtant, cela suffit à réduire de moitié le risque de décès lié à une maladie cardiovasculaire. Ce n’est pas rien, tout de même. Une étude, publiée dans Nature Medicine, s’intéresse à ce qu’on appelle «l’activité physique intermittente intense du mode de vie», soit de très petites séances d’activité physique. En clair, les chercheurs ont comparé, durant sept ans, les données biométriques de quelque 25 000 individus âgés de 40 à 69 ans qui se disaient sédentaires. Les sujets étaient munis d’un moniteur d’activité fixé au poignet, comme on en trouve dans un smartphone ou une montre connectée. Ce dernier permet d’enregistrer ces brèves poussées d’activité qui, d’ailleurs, ne sont pas captées autrement. Résultat: ceux qui pratiquent, chaque jour, ces épisodes physiques vigoureux d’une à deux minutes, trois à quatre fois par jour dans la semaine, voient leurs risques de décès réduits de 38% à 40%, par rapport à ceux qui ne pratiquent aucune activité physique, même légère. Cette observation s’applique à toutes les causes de décès confondues, y compris le cancer. Les chercheurs sont allés plus loin, en comparant les données des sédentaires «actifs» à celles des sportifs réguliers. Résultat, surprenant une fois encore: la baisse de mortalité enregistrée chez les sédentaires «actifs» était presque identique à celle obtenue par les sportifs réguliers par rapport aux personnes sédentaires. Il n’y a plus d’excuses à ne pas bouger. Actuellement, l’activité physique considérée comme la plus bénéfique pour la santé doit d’ailleurs associer du travail cardiorespiratoire et du renforcement musculaire. C’est le cas de la montée des escaliers. Les descendre sollicite bien moins le cœur et le système respiratoire, mais, durant la descente, le muscle subit un étirement, soit un très bon exercice de renforcement musculaire. Mieux: monter ou descendre un escalier implique indirectement un potentiel d’économies d’énergie. En effet, les quelque 120 000 ascenseurs en Belgique représentent l’un des moyens de transport les plus utilisés dans le pays… mais sont aussi l’un des éléments les plus énergivores d’un bâtiment, avec la chaudière. Enfin, pour ceux qui visent les sommets, on estime que gravir le mont Everest (8 848 mètres) correspond ainsi à monter 4 147 étages (de douze marches), soit 138 étages par jour pendant un mois…