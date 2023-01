Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Combinaison des termes «klimaat» pour climat et «klever» pour autocollant, «klimaatklever» a récolté 23,7% des suffrages à l’élection du mot de l’année 2022 en Flandre, organisée par l’éditeur des dictionnaires Van Dale et la VRT. Ce mot-valise fait référence aux activistes du climat que l’ on voit depuis quelques mois se coller les mains à des œuvres d’art de portée symbolique afin d’attirer l’ attention du grand public sur l’urgence de réagir à la crise climatique.