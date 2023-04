Jean-Marc Nollet

Coprésident d’Ecolo

«Je dis toujours que la démocratie chrétienne est l’idéologie verte la plus ancienne du monde. On a cette idée, biblique, que nous ne sommes que locataires de cette planète», lance le président du CD&V, pour justifier son envie d’entendre dans un de vos prochains podcasts le coprésident d’Ecolo. «Ça me frustre de voir qu’on ne croit pas assez en l’innovation. Je ne comprends pas qu’on se dise que le nucléaire est l’énergie du passé. Le Giec précise qu’on en a besoin pour la transition climatique.» Sur le dossier de l’azote, qui a failli faire tomber le gouvernement flamand, le CD&V s’est montré inflexible. «Les Verts et la N-VA voulaient que les agriculteurs perdent tout simplement leur travail. Or, nos agriculteurs sont les plus durables du monde. Grâce à l’innovation, pas grâce à la décroissance…» Car Sammy Mahdi passe beaucoup de temps à étudier ses adversaires, et leur idéologie, «car l’idéologie est l’aspect le plus important dans le monde politique».