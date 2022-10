Je peux refuser l’acompte proposé par mon fournisseur d’énergie

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

VRAI

De fait, le fournisseur d’énergie «ne peut répercuter la majoration des acomptes que si vous ne vous y opposez pas dans les 15 jours suivant la notification», précise Benoit Gerkens, conseiller économique à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg). Il faut cependant être conscient qu’une facture d’acompte trop faible peut entraîner une facture de régularisation plus élevée. Si vous disposez d’un contrat à prix variable, la Creg recommande de vérifier le niveau de l’acompte actuel et de l’ajuster s’il est trop faible. En cas de contrat à prix fixe, il est bienvenu d’encoder des relevés intermédiaires dans l’espace client de votre fournisseur afin que vos acomptes soient les plus proches de votre consommation réelle. «Si vous considérez que votre consommation baissera de manière significative à la suite d’un changement de comportement (baisse du thermostat), parce que vous avez amélioré l’isolation de votre habitation ou installé des panneaux solaires, vous avez la possibilité d’en faire part à votre fournisseur», conseille encore l’expert de la Creg.