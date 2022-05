Je peux me rendre en Egypte sans passeport

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

VRAI

Il n’y a pas que les vingt-six pays européens – auxquels il convient d’ajouter le territoire de Gibraltar – de l’espace Schengen qui sont accessibles avec la seule carte d’identité. Les portes de certains autres pays d’Europe et hors Europe sont également ouvertes aux voyageurs sans passeport. Parmi les destinations accessibles sans le précieux sésame: l’Egypte, très prisée des Belges. A vous le Caire, Louxor ou encore la vallée du Nil! Cet été, le pays est de retour dans le top 5 des destinations préférées des Belges, après l’Espagne, les îles grecques et la Turquie. Cela étant, pour s’y rendre, en plus de la carte d’identité (qui doit encore être valable six mois après la date d’entrée), un document est obligatoire. Il autorise un séjour de trente jours dans les trois mois à compter de la date de délivrance. Vous pouvez en faire la demande sur le site officiel égyptien: visa2egypt.gov.eg. Comptez cinq jours ouvrables et environ 30 euros pour l’obtenir. Une exception est prévue pour les séjours touristiques de moins de 15 jours dans les resorts de Charm El-Cheikh, Dahab, Nuweiba ou de Taba, où le visa ne sera pas demandé. En effet, la carte d’identité suffira.