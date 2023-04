Jaco Van Dormael

Le Huitième jour, 1996

«J’ai grandi à Watermael-Boitsfort, où le film a en partie été tourné», commence Sammy Mahdi, très marqué par la prestation de Pascal Duquenne, à qui le rôle de Georges valut le prix d’interprétation masculine à Cannes, conjointement à Daniel Auteuil, avec qui il partage l’affiche. «C’est fascinant de voir ces personnes, qui ont énormément de talent et qu’on oublie. Croire en la capacité des autres, c’est ça, le personnalisme que je défends», insiste Sammy Mahdi, pour qui le casting de ce film aura marqué une étape vers une société plus inclusive. «On ne verra jamais quelqu’un souffrant d’un handicap présenter le journal télévisé. La société a une diversité énorme, mais que l’on ne voit pas assez. Les personnes avec un handicap doivent avoir le droit de représenter la société. On doit encourager les gens à s’investir. Hier, j’étais chez un traiteur réputé, dans le Brabant flamand. Il travaille avec des personnes autistes. Il me racontait que petit à petit, les entreprises constatent qu’elles ont d’énormes qualités: un de ses amis chocolatiers dit même que ce sont ses meilleurs employés. S’ouvrir à ce qu’on ne connaît pas, c’est ce que l’on doit faire…»