Indexation des loyers

Dans son courrier «Vous avez dit index?» (Le Vif du 13 octobre), un de vos lecteurs se trompe. Il a dû comparer l’augmentation de la retraite de deux personnes après un seul ajustement dû à l’inflation, alors qu’il y en a déjà eu quatre cette année, à l’augmentation de son loyer, alors que ce dernier ne connaît qu’une seule augmentation par an. J’ai vérifié l’application de l’indice santé édité par le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires sur ma propre pension, et c’est bien juste. Il suffit de comparer sa pension un an avant quand on reçoit sa lettre d’indexation de loyer pour constater que le pourcentage de l’augmentation est le même. Je crains que ce texte ne soit lu par un grand nombre de locataires. Certains vont se croire trompés par leur propriétaire et vont passer des heures à vérifier alors que tout va bien. D’autres ennuieront leur propriétaire sans vérifier et ce dernier devra passer des heures à se justifier.