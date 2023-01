Imbroglio chiffré

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Selon les chiffres du SPP Intégration sociale, 14 961 personnes d’origine ukrainienne ont été aidées par les CPAS en Région wallonne entre mars et décembre 2022. En revanche, d’après Statbel, l’office belge de statistique, 12 796 Ukrainiens sont entrés en Wallonie durant la même période. Il y a donc moins d’entrées comptabilisées que de bénéficiaires du CPAS. Cette différence dans les chiffres a pourtant une explication. Dans les CPAS wallons, ce sont 8 659 Ukrainiens qui ont été aidés. Mais ils peuvent être considérés soit comme isolé, cohabitant ou chef de famille, raison pour laquelle on part du principe que chaque dossier concerne, en fait, 1,7 personne. Dès lors, les chiffres coïncident. Statbel persiste d’ailleurs: «Nos chiffres ont été validés par rapport à ceux de l’Office des étrangers et semblent être conformes. Ils sont de toute façon utilisés partout comme référence. En fait, ils sont actuellement la seule source.»