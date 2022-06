Il était une voix l’ Amérique

Avec son vingt-cinquième livre, l’auteur américano-irlandais s’attaque à l’ubérisation de notre société, à la menace qui pèse sur le droit à l’avortement et aux fondamentalistes. Un roman noir, résolument féroce et contemporain.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

Celles et ceux qui suivent la carrière de l’écrivain de 67 ans, traduit dans une vingtaine de langues et auteur de nombreux best-sellers ( L’Homme qui voulait vivre sa vie, La Poursuite du bonheur, la trilogie La Symphonie du hasard…, tous chez Belfond) ne seront pas surpris par le mordant qui habite chaque page de Les Hommes ont peur de la lumière (lire l’encadré). Derrière ce titre crépusculaire emprunté à Platon, et comme il l’avait fait plus frontalement dans Au pays de Dieu où il mettait déjà en garde face au danger du fondamentalisme religieux pour nos démocraties vacillantes, le natif de New York pose sa plume dans la Cité des anges. L’ auteur raconte comment le destin de Brendan (un chauffeur Uber) et de Elise (qui soutient les femmes désireuses de se faire avorter) se trouvera chamboulé par un attentat contre une clinique proavortement. «Je ne suis pas un écrivain militant, insiste Douglas Kennedy, rencontré lors d’une escale promotionnelle bruxelloise. Je suis plutôt de centre- gauche. Mais pour écrire un roman comme celui-ci, il est plus intéressant d’aborder plusieurs points de vue, dont celui d’une famille divisée par la question de l’avortement.» A l’image d’une Amérique plus morcelée que jamais, après quatre ans de présidence Trump.

Je n’écris pas des essais. J’espère que mes livres fonctionnent comme des miroirs.

Quelle est la genèse de Les Hommes ont peur de la lumière?

Je voulais un roman qui se déroule à Los Angeles sans une scène à la plage ou au bord d’une piscine. Il se fait que ma fille habite là-bas. Un jour, alors que je papote avec le chauffeur de mon Uber, je remarque son tatouage de l’US Marine Corps et je lui raconte que mon père en a fait partie pendant la Seconde Guerre mondiale, à Okinawa. Mon chauffeur, d’une bonne cinquantaine d’années, me confesse alors qu’il a été licencié il y a deux ans par sa société ; depuis, il est chauffeur Uber et vit dans une caravane à San Fernando Valley avec son mari. A ma demande, nous nous sommes revus et il m’a expliqué le fonctionnement d’Uber. Je peux vous assurer que tout ce que je raconte dans le roman est rigoureusement exact. J’ai été à ce point scandalisé que j’ai eu envie d’en faire un personnage.

Douglas Kennedy avoue avoir beaucoup appris de Simenon. © Max Kennedy

Peu de temps avant la sortie de votre nouveau roman, la Cour suprême des Etats-Unis s’apprêtait à annuler l’arrêt Roe v. Wade, datant de 1973, dans lequel la justice fédérale considère que le droit d’une femme à l’avortement concerne le droit à la vie privée, protégée par le IVe amendement. Une résonance supplémentaire à apporter au crédit de Les Hommes ont peur de la lumière?

Je n’écris pas des essais. J’espère que mes livres fonctionnent comme des miroirs. Ma réflexion autour de l’avortement s’est accentuée à la fin de la présidence Trump, lorsqu’il a commencé à nommer des juges républicains à la Cour suprême. Cela dit, les années Reagan avaient déjà divisé les Etats-Unis avec, notamment, l’arrivée de chaînes télévangélistes sur le câble. On assiste, et ce n’est pas nouveau, à des actes de violence sur des médecins et des établissements qui pratiquent l’ avortement. Ce phénomène a pris de l’ampleur pendant la présidence de monsieur Trump qui, je me permets de le rappeler, a été accusé à plusieurs reprises d’agressions sexuelles.

Aujourd’hui, le débat se résume à deux options: “j’ai raison” et “vous avez tort”.

Votre roman aborde aussi la disparition de la classe moyenne…

Quand la classe moyenne disparaît de la société, c’est la porte ouverte à l’arrivée au pouvoir des Boris Johnson, Viktor Orbán, Jair Bolsonaro, Vladimir Poutine ou Recep Tayyip Erdogan. Poutine, et il n’est pas le seul, a changé les lois pour se maintenir au pouvoir. Hitler a fait cela aussi et on a vu comment ça s’est terminé.

Pourquoi avoir épousé la forme du roman noir?

Ce qui est intéressant avec le roman noir, c’est que, métaphoriquement, le sujet est toujours la rue. J’ai beaucoup appris de Simenon. La Neige était sale est le meilleur roman sur la France sous l’ Occupation. Avec The Long Goodbye, Raymond Chandler dénonçait la société américaine sous la forme d’un polar et c’était en 1953. Zola, c’est du roman noir. Une tragédie américaine, de Theodore Dreiser, aussi. Tout comme Crimes et châtiments ou Le Joueur, de Dostoïevski.

Qu’est-ce que Les Hommes ont peur de la lumière nous dit sur le monde dans lequel nous vivons?

Qu’ aujourd’hui, le débat se résume à deux options: «j’ai raison» et «vous avez tort». Quand je suis tombé sur la citation de Platon «On peut aisément pardonner à l’enfant qui a peur de l’obscurité ; la vraie tragédie de la vie, c’est lorsque les hommes ont peur de la lumière», j’étais au milieu de l’écriture et je me suis demandé ce qu’était la lumière. Dans la Bible, elle est partout! Le problème avec la religion et avec cette lumière religieuse, c’est qu’elle reste toujours une hypothèse. Les gens qui détiennent la vérité sont très dangereux et participent au déclin de notre société…