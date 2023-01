Hyundai innove avec la berline futuriste IONIQ 6

Alors que Hyundai avait l’habitude de casser les prix, elle se profile aujourd’hui de plus en plus comme une marque progressiste, résolument tournée vers la technologie. Le dernier exemple en date est la nouvelle IONIQ 6, un « Electrified Streamliner ».

Hyundai a connu une énorme évolution au cours des dernières années. Aujourd’hui, vous achetez une Hyundai avec la raison et le cœur. Le bon rapport qualité-prix et les nombreux équipements de série d’antan sont toujours présents, complétés par un design élégant (penchez-vous sur le SUV TUCSON), une technologie moderne et un large choix de groupes motopropulseurs, de l’essence à l’hydrogène.

Ce que l’on sait moins, c’est que Hyundai innove sur de nombreux fronts. Par exemple, elle élabore en collaboration avec Motional, spécialiste des technologies de conduite autonome, un taxi à conduite autonome basé sur la IONIQ 5. Par ailleurs, à Utrecht, aux Pays-Bas, un projet pilote est en cours avec des IONIQ 5 capables de fournir de l’électricité au réseau. Et cela va bien plus loin que ça. Avec Boston Dynamics sont construits des robots intelligents qui peuvent assister les gens. La filiale Supernal développe une gamme « d’avions » électriques. En bref, Hyundai innove en permanence.

Electrified Streamliner

Lorsque l’on voit pour la première fois la nouvelle Hyundai IONIQ 6, on pourrait penser qu’il s’agit là aussi d’un projet pilote futuriste. Rien n’est plus éloigné de la vérité, car cette berline électrique lancée au Salon est tout simplement en vente. Hyundai a créé un nouveau nom pour ce segment: « Electrified Streamliner ». « Nous avons tout mis en œuvre pour concevoir la voiture la plus efficace du segment des véhicules électriques », déclare Byung Hoon Min, Head of Total Vehicle Performance Development Center chez Hyundai Motor Company. « En nous concentrant sur un meilleur aérodynamisme, nous avons conçu une voiture dont l’autonomie est l’une des plus élevées du secteur. Cela réduira l’anxiété des clients concernant l’autonomie et contribuera à la croissance du segment. »

L’IONIQ 6 atteint une autonomie allant jusqu’à 614 km (WLTP). Elle dispose également de nombreux équipements high-tech. Par exemple, le Blind-Spot View Monitor (BVM) affiche une image vidéo de l’angle mort sur le tableau de bord, vous permettant de changer de direction en toute sécurité. Et grâce au système V2L (vehicle-to-load), vous pouvez recharger des appareils électriques à l’aide d’un adaptateur sur le port de charge extérieur ou sur une prise située sous la banquette arrière.