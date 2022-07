Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Avec Hopper et le Hamster des ténèbres, les Studios nWave, spécialistes mondiaux de la 3D basés à Forest, livrent un film d’aventure familial, multipliant les références pop, d’Indiana Jones à Wonder Woman. Hopper vénère son père, Arthur, célèbre lièvre aventurier du royaume de Plumebarbe. Mais Arthur est son père adoptif, et l’aventure ne coule pas dans les veines du rejeton. Il lui faudra surmonter quelques obstacles pour qu’il y prenne goût. Fruit d’un couple mixte (Hopper est mi-lièvre mi-poulet), Hopper devra apprendre à faire de sa différence une force et de l’amitié une arme pour affronter les défis de l’existence. Un récit familial feel good porté par une animation d’une grande qualité et une belle imagination dans les décors.