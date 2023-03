Hausse des grossesses mortelles aux USA

Aux Etats-Unis, selon le dernier rapport du CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le taux de mortalité maternelle a augmenté de 40% en 2021, pendant la pandémie de Covid-19. L’étude indique que 84% de ces décès auraient pu être évités. Le taux s’élevait à 33 décès pour 100 000 naissances, et deux fois plus chez les femmes noires, atteignant 70 décès pour 100 000 naissances. D’après le CDC, «les femmes noires sont trois fois plus susceptibles de mourir d’une cause liée à la grossesse que les femmes blanches. De multiples facteurs contribuent à ces disparités, tels que les variations dans la qualité des soins de santé, les maladies chroniques sous-jacentes, le racisme structurel et les préjugés implicites.». Le taux de mortalité maternelle aux Etats-Unis est au moins dix fois plus élevé que dans d’autres pays dont l’Australie, l’Autriche, l’Espagne et le Japon.