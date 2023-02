Harry Potter, plus le bienvenu

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Zuhal Demir (N-VA), ministre flamande de l’Environnement, ne veut plus de l’événement Harry Potter au parc Groenenberg, à Leeuw-Saint-Pierre, commune du Brabant flamand. Cette immersion nocturne «son et lumière» dans l’univers de la Forêt interdite du sorcier à lunettes, qui a déjà attiré des centaines de milliers de visiteurs, fait trop peu de cas de la flore et de la faune du domaine forestier, juge la ministre qui ne veut plus que cette expérience «de trop grande envergure» soit renouvelée.