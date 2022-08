Gentleman jack (saison 2)

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

La comédie queer d’époque produite par BBC et HBO livre sans doute l’une des écritures les plus rafraîchissantes du moment. Inspirée de la vie d’Anne Lister (Suranne Jones), consignée dans ses journaux au cours des années 1830, la première saison relatait son idylle naissante avec Ann Walker, contre vents et marées mais avec beaucoup de sagacité et d’audace, au cœur de la haute société victorienne. Achevée sur une cérémonie d’union confidentielle à l’église, cette première livraison a reposé trois ans avant d’accoucher de sa suite. Celle-ci explore plus avant les enjeux relationnels du couple et les processus d’individuation dans un contexte peu favorable. C’est particulièrement vrai pour le personnage d’Ann Walker (Sophie Rundle), qui explose sa chrysalide, s’affirme auprès de son amour mais également face à la gent masculine et ses tentatives d’intimidation. La série livre ainsi son lot de scènes singulièrement gratifiantes et jouissives, admirablement portées par le duo d’actrices, au premier rang desquelles Suranne Jones brille de mille feux.