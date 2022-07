Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Sur le site du Bijloke, le Gent Jazz part de la note bleue pour mieux s’en éloigner. D’où une programmation qui continue de faire la part belle au jazz (Avishai Cohen, Archie Shepp, Melody Gardot, etc.), mais en explorant aussi des terrains plus pop (Sting) ou rock (Van Morrison) et une série de francs-tireurs, comme Kae Tempest, Stikstof ou Agnes Obel.