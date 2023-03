Gary Lineker, la voix des sans-voix

En critiquant le projet sur l’immigration du gouvernement Sunak, le présentateur de la BBC a suscité l’ire des conservateurs.



Suspendu le vendredi 10 mars, réintégré le lundi 13 mars, Gary Lineker, présentateur de Match of the Day, émission très suivie par les amateurs de football le samedi soir sur la BBC, sort renforcé de la tempête politique et médiatique dont il a été l’épicentre le temps d’un week-end. Au-delà de la question qu’il pose sur le fonctionnement de la BBC, l’épisode met surtout en évidence la dérive extrémiste de la politique d’immigration du gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak.

C’est un tweet commentant le projet de loi contre l’immigration illégale présenté par la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, le 7 mars qui a attisé la polémique. Le texte vise à restreindre l’arrivée de candidats réfugiés au Royaume-Uni par la Manche. Ceux qui arriveraient sur les côtes du Kent en bateau pneumatique se verraient refuser le droit de demander l’asile. Ils seraient renvoyés vers leur pays d’origine ou vers un Etat tiers «sûr», par exemple le Rwanda avec lequel le dernier gouvernement de Boris Johnson a conclu un accord de sous-traitance controversé en avril 2022. A Suella Braverman qui n’a pas hésité à invoquer une «invasion» de migrants au Royaume-Uni, Gary Lineker a rétorqué: «Ce n’est pas un énorme flux. Nous accueillons beaucoup moins de réfugiés que les autres principaux Etats européens. Il s’agit juste d’une politique immensément cruelle contre les plus vulnérables, dans un langage qui n’est pas si différent de celui utilisé en Allemagne dans les années 1930.»

Contraire à la Convention de l’ONU

L’ancien footballeur de Leicester, Everton, Barcelone et Tottenham dans les années 1980 et 1990 est réputé pour ses prises de position politiques, notamment contre le Brexit. En octobre 2016, face aux réactions hostiles d’une partie de la presse et d’élus conservateurs à l’accueil de quatorze mineurs isolés de la jungle de Calais dans le cadre du regroupement familial, il avait déjà interpellé ses compatriotes: «L’attitude de certains envers ces jeunes réfugiés est hideuse, raciste et sans cœur. Que se passe-t-il dans notre pays?» Réagissant au nouveau projet de loi immigration, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés s’est aussi interrogé à demi-mot sur l’évolution de la société britannique. La nouvelle loi «constituerait une violation claire de la Convention de l’ONU sur les réfugiés et mettrait à mal une longue tradition humanitaire dont les Britanniques sont légitimement fiers.» Le gouvernement semble conscient de la fragilité de sa politique. La ministre de l’Intérieur s’est elle-même interrogée sur la légalité de la loi. Si elle était adoptée, les ONG du secteur ne manqueraient pas de la contester devant la justice, comme l’a été le traité avec le Rwanda.

Argument à géométrie variable

Face à la prise de position politique de Gary Lineker, son employeur, la BBC, a dégainé rapidement l’arme de la suspension d’antenne. La décision a suscité un tel élan de solidarité (refus des commentateurs et des consultants de la BBC de participer à l’émission et boycott des interviews par les clubs de la Premier league) que le Match of the Day du 11 mars a été réduit à la compilation des résumés de matchs sans autre son que l’ambiance des stades. L’institution audiovisuelle a été accusée par l’opposition de se soumettre aux oukases du Parti conservateur, le président de son conseil de surveillance, Richard Sharp, nommé en 2021 par Boris Johnson, étant connu comme un généreux donateur des Tories.

Mais l’argument de l’impartialité des journalistes de la BBC, invoqué le vendredi par son directeur général Tim Davie, a été nuancé le lundi, au moment de la réintégration de Gary Lineker, par le constat qu’il est présentateur d’une émission de divertissement. Un expert indépendant a donc été mandaté pour étudier «les directives en matière d’utilisation des réseaux sociaux, en particulier sur les règles à appliquer pour les présentateurs ne travaillant pas sur l’actualité»… Tim Davie s’est surtout rappelé que Gary Lineker est suivi par 8,8 millions d’abonnés sur Twitter et est une star aux yeux de beaucoup de Britanniques. Une star, à deux millions d’euros de salaire annuel tout de même, et un sage: «Aussi difficiles qu’aient pu être les derniers jours, a-t-il analysé, ce n’est tout simplement pas comparable au fait de devoir fuir sa maison pour échapper à la persécution ou à la guerre et chercher refuge dans un pays lointain.»