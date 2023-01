Gare aux contrats conclus par téléphone

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La conclusion de contrats d’énergie par téléphone se développe. La députée Anneleen Van Bossuyt (N-VA) évoque la vulnérabilité du consommateur «souvent induit en erreur et amené à souscrire un contrat plus cher». La secrétaire d’Etat chargée de la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand (Open VLD), souligne qu’en 2022, diverses plaintes ont conduit l’Inspection économique à dresser six procès-verbaux contre des fournisseurs d’énergie. Et de préciser que les consommateurs doivent recevoir un minimum d’informations précontractuelles et une confirmation du contrat sur support durable (e-mail ou autre) avant de confirmer le contrat par courriel, courrier, fax ou autre support durable. Le contrat n’est alors contraignant qu’à l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours à compter de la confirmation écrite du contrat par le consommateur.