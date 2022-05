Futur désert médical

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

La gestion de l’accès à la profession de médecin, surtout généraliste de première ligne, est un scandale. Le mois prochain, le médecin de famille de ma belle-mère prendra sa retraite, sa succession sera assurée par un médecin n’habitant pas dans les environs et donc une dame de 80 ans se demande comment elle fera car les médecins proches refusent de prendre en charge de nouveaux patients. […] En France, il y a des cas où le malade doit faire 90 km aller et 90 km retour pour voir un médecin. Est-ce là notre avenir? […] Rendez-nous nos médecins généralistes de première ligne en nombre suffisant, pas en collant un sparadrap sur une plaie ouverte. Moins de médecins de proximité en nombre suffisant ne fera que dégrader l’état de santé des gens et coûtera bien plus cher sur le long terme. Le nouvel accord sur les numéros Inami est une très mauvaise décision, présentée à tort comme réglant le problème!