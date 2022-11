«Freedom washing» scolaire

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Quand le management se remet en question (Le Vif du 20 octobre)… ce doit être aussi dans le monde scolaire, où l’on constate absentéisme, burnouts et fuite des talents. Dans ce monde scolaire où le «freedom washing» a aussi sévi quand des simulacres de réflexions partagées ont accompagné les travaux préparatoires à la rédaction du Pacte pour une école d’excellence et dont on mesure aujourd’hui les limites par la grogne qui s’installe dans cette entreprise de service public: en quoi les travailleurs y sont-ils réellement libres, s’ils agissent dans un cadre tout aussi contraignant, pour servir une raison d’être édictée par la hiérarchie? Une question toujours éludée, comme si «une évolution locale… où l’on sensibilise le management à écouter les équipes, créer du débat ou permettre l’autodétermination» n’existait pas et ne devait plus exister? […] Enseignants, parents, élèves, tous récoltent ce qui est semé!