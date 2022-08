Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

La Flandre tolérante! Voilà ce qu’on peut interpréter du sondage de ce journal (NDLR: Het Laatste Nieuws) et de VTM Nieuws relatif à l’ acceptation des homosexuels. L’ écrasante majorité (89% au bas mot! ) reconnaît à chacun son orientation et la liberté de la vivre sans frein. Sauf que le diable se cache dans les détails.

Une partie des répondants font un pas en arrière lorsqu’il est question de l’adoption d’un enfant par un couple homosexuel. Ou même, plus futile encore, lorsque deux hommes – plus que deux femmes – se promènent amoureusement en rue, main dans la main. Certains trouvent cela gênant. Ce qui trouble plus encore que deux hommes main dans la main? Les transgenres. La majorité l’ admet mais un quart des Flamands qualifie cette quête de phénomène de mode. […]

Le problème n’est pas que certains Flamands ne considèrent toujours pas une famille avec deux pères aussi normale qu’une famille avec un père et une mère. Ou qu’ils comprennent mal la quête d’un transgenre ou qu’ils se posent des questions. Le problème est que ces questions se traduisent encore trop souvent en violence, dévalorisation et discrimination. Car il n’est pas normal, aujourd’hui, qu’un homosexuel sur quatre puisse faire état de menaces physiques et de violence, qu’un sur trois considère son orientation et son identité sexuelles comme une entrave à ses chances dans la société, qu’ à peine la moitié se sente suffisamment en sécurité que pour afficher sa vraie nature en public. Ce n’ est que lorsque cette peur diminuera et disparaîtra que nous serons tolérants en Flandre.