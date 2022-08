Festival international des arts de la rue

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

LES 20 ET 21/08

Une édition «parfaitement normale» promet le festival de Chassepierre qui avait restreint l’année dernière la foule qui se presse habituellement dans les rues du charmant village gaumais pour découvrir des dizaines de spectacles en plein air. Retour à une totale liberté de circulation pour écouter des «histoires familières» à travers des «créations singulières», comme l’annonce le thème de l’année. Rendez-vous incontournable du genre, l’événement apporte un soin particulier à une programmation qui mêle cirque, danse, théâtre, conte, et la sertit dans un écrin magnifique en bord de Semois. Quelques exemples? Le ballet aérien et rebondissant de Kiai, la déambulation singulière au cœur de l’anthropocène de The Visit, la marionnette géante à trois têtes de la compagnie Demain on change tout, le spectacle vespéral en suspension de Bivouac… Des expériences pour petits et grands.